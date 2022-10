Nel secondo tempo al 3’ pareggia Kouamè di testa su cross di Cabral. Al 6’ Ceesay dei salentini non concretizza una buona occasione. Al 94’ il Lecce resta in dieci. Espulso Gallo per doppia ammonizione. Quarto pareggio al “Via del Mare” per i salentini dopo quelli per 1-1 con l’ Empoli il Monza e la Cremonese. Il Lecce è quintultimo con 8 punti.

- Nella decima giornata di andata di Serie A il Lecce pareggia 1-1 al “Via del Mare” con la Fiorentina. Nel primo tempo al 5’ Banda dei salentini va vicino al gol. Al 18’ Mandragora dei toscani sfiora la rete. Al 22’ Ceesay dei giallorossi pugliesi non riesce a schiacciare di testa in porta. Al 37’ annullata una rete a Cabral della Fiorentina per fuorigioco. Al 43’ il Lecce passa in vantaggio con Ceesay con un tocco al volo su cross di Gonzalez.