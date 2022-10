Lecce. Villa comunale: riunione intersettoriale per il rilancio e nuovi servizi per la sicurezza

LECCE - Questa mattina la Commissione consiliare controllo presieduta dal consigliere Giorgio Pala si è svolta in presenza del vicesindaco e assessore alla Polizia Locale e Sicurezza Urbana Sergio Signore presso la Villa comunale, all’indomani del verificarsi di atti vandalici nei confronti della ludoteca e dell’impropria, reiterata, occupazione della "casa del custode". - Questa mattina la Commissione consiliare controllo presieduta dal consigliere Giorgio Pala si è svolta in presenza del vicesindaco e assessore alla Polizia Locale e Sicurezza Urbana Sergio Signore presso la Villa comunale, all’indomani del verificarsi di atti vandalici nei confronti della ludoteca e dell’impropria, reiterata, occupazione della "casa del custode".





Come comunicato ai consiglieri comunali dal vicesindaco Signore, al fine di garantire un più efficace presidio dei giardini pubblici si è già tenuta una interlocuzione tra lo stesso Signore e il questore di Lecce, Andrea Valentino, finalizzata a rafforzare, attraverso la positiva collaborazione tra Polizia locale e Polizia di Stato, il presidio del giardino pubblico negli orari di apertura.

L’amministrazione comunale è al lavoro per assicurare alla Villa Comunale una gestione continuativa finalizzata alla valorizzazione del prezioso bene storico e ambientale che si trova alle porte della città antica. In particolare, Palazzo Carafa ha già messo a bando l’assegnazione dei giardini pubblici – che resteranno sempre ad accesso libero – invitando soggetti singoli o raggruppati a presentare progetti di gestione integrata dei cinque locali ricadenti nel perimetro della villa: il locale adibito a bar, i bagni pubblici, la ludoteca, la casa del custode, il rifugio antiaereo risalente alla Seconda Guerra Mondiale.

Il bando, redatto anche sulla base di manifestazioni di interesse recepite con precedente avviso pubblico, è però andato deserto nella sua prima versione. A tal proposito è in programma nella giornata di domani un incontro intersettoriale – Patrimonio, Lavori Pubblici, Cultura – finalizzato al rilancio del bando di gestione, valutando eventuali modifiche o integrazioni al precedente.

Nel frattempo, nella Villa Comunale continueranno ad essere garantiti dall’amministrazione comunale, in collaborazione con Lupiae Servizi, l’apertura e la chiusura, la manutenzione del verde pubblico, delle aree giochi esistenti e dei bagni pubblici e da parte delle forze dell’ordine il controllo del territorio al fine di garantire la sicurezza dei numerosi cittadini che la frequentano.

"Lavoreremo al rilancio della Villa Comunale con il massimo impegno, perché crediamo che sia un bene storico e ambientale importantissimo per i leccesi, per le famiglie, per i bambini della città che la frequentano numerosi – dichiara il vicesindaco Sergio Signore – Ci tengo a precisare che la Villa Comunale è un luogo sicuro, uno spazio pubblico frequentato ogni giorno da tantissime persone nel quale però negli ultimi tempi si sono verificati episodi preoccupanti. Per questo ho sentito il Questore di Lecce, che ringrazio per la disponibilità e con il quale il Comune collabora in maniera proficua ed efficace, per organizzare dei servizi congiunti tra Polizia Locale e Polizia di Stato al fine di assicurare ai nostri concittadini maggiore sicurezza e cercare di prevenire ulteriori episodi come quelli che hanno raccontato le cronache in questi giorni".