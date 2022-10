Serie A: il Lecce perde 2-1 all'Olimpico con la Roma

Nel secondo tempo al 3’ la Roma ritorna in vantaggio con Dybala su rigore concesso per un fallo di Askildsen su Abraham. Al 22’ Di Francesco dei salentini sfiora il pareggio. Al 44’ annullata una rete a Abraham dei giallorossi per fuorigioco. Il Lecce ha 7 punti in classifica.

- Il Lecce perde 2-1 all’ “Olimpico” con la Roma. Nel primo tempo al 6’ i giallorossi passano in vantaggio con Smalling di testa su cross di Pellegrini. All’11’ Pellegrini va vicino al gol. Al 16’ Baschirotto dei salentini non riesce a schiacciare di testa in porta. Al 22’ il Lecce resta in dieci. Espulso Hjulmand per un duro fallo su Belotti. Al 39’ pareggia Strefezza con una conclusione di destro.