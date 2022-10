Serie A: il Lecce sfida all' Olimpico la Roma

Nei salentini esterni Askildsen e Hjulmand. Regista Strefezza. In attacco Ceesay e Di Francesco. Nella Roma sulle fasce Zalewski e Spinazzola. Trequartista Zaniolo. In avanti Dybala e Belotti. Arbitrerà Alessandro Prontera della sezione di Bologna.

- Nella nona giornata di andata di Serie A domani il Lecce sfiderà alle 20,45 all’ “Olimpico” la Roma. Per i salentini sarà una partita difficilissima. I giallorossi cercheranno un successo per restare in corsa per un posto in Champions League. Il Lecce dovrà ottenere un risultato positivo per fare un passo in avanti importante verso la salvezza.