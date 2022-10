Serie A, il Lecce sfida la Cremonese

FRANCESCO LOIACONO - Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali torna la Serie A con l’ottava giornata di andata. Il Lecce sfiderà domani alle 15 al “Via del Mare” la Cremonese. Per i salentini sarà una partita insidiosa. I grigiorossi lombardi cercheranno un successo per lasciare l’ultimo posto. I pugliesi dovranno vincere per fare un passo in avanti importante nella corsa verso la salvezza. Nel Lecce esterni Askildsen e Hjulmand. Regista Strefezza.

In attacco Ceesay e Di Francesco. Nella Cremonese sulle fasce Valeri e Sernicola. Trequartista Ascacibar. In avanti Okereke e Dessers. Arbitrerà Livio Marinelli della Sezione di Tivoli.