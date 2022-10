Serie A, il Torino incorna il Diavolo: al Comunale finisce 2-1

via Torino Fc fb





E' solo un lampo dopo il quale il Milan non riesce più a rendersi pericoloso. Gli uomini di Pioli, con la testa già in Champions, subiscono un brusco stop in trasferta andando a -6 punti dal Napoli.

Vittoria del Toro al Comunale contro il Milan per 2-1. I granata stendono un Diavolo brutto ed impreciso, già nel primo tempo con Djiji e Miranchuk che in pochi minuti siglano due gol. Nella ripresa il Milan accorcia le distanze con Messias che supera Buongiorno, con un intervento dubbio, per saltare Milinkovic-Savic di sinistro.