Sos Dislessia, all’istituto Santa Chiara di Lecce il meeting formativo annuale

LECCE - Torna anche quest’anno l’appuntamento con il meeting formativo annuale di SOS Dislessia, che coinvolge in maniera itinerante i centri affiliati di tutta Italia. Dopo l’incontro che si è svolto a Siena lo scorso anno, in questa occasione i professionisti e gli operatori della Rete Nazionale dei centri Sos Dislessia specializzati in disturbi specifici dell’apprendimento fondata dal prof. Giacomo Stella (direttore scientifico) e guidata dalla dottoressa Valentina Campanella, si incontreranno a Lecce presso l’Istituto Santa Chiara venerdì 28 Ottobre.Tanti i temi che saranno affrontati nella giornata di venerdì 28 che vedrà impegnati tutti i professionisti dei centri affiliati. Tra gli argomenti da segnalare l’introduzione al metodo Stazzi Multidisciplinare: le abilità visive nei Disturbi dell’Apprendimento e nella Disprassia (DCD) e l’importanza della riabilitazione visiva - condotto dalla Dottoressa Marina Stazzi che sarà solo uno dei tanti approfondimenti della giornata. Nel pomeriggio invece spazio alla discussione e al confronto su l’assessment clinico a cura del prof Giacomo Stella.Il giorno successivo, sabato 29 Ottobre invece, in occasione del convegno gratuito dal titolo “Digital Therapeutics nella riabilitazione digitale”, verrà presentata la partnership tra Istituto Santa Chiara e SOS Dislessia dal dott. Vincenzo Ciccarese, Dg e co-founder di istituto Santa Chiara e dal prof. Giacomo Stella, psicologo e psicolinguista, già professore ordinario di psicologia clinica, tra i massimi esperti nazionali in ambito DSA.SOS Dislessia è la rete dei centri di eccellenza specializzati in disturbi specifici dell’apprendimento, presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale con diverse attività formative ma non solo. SOS Dislessia è nata per rispondere in modo puntuale ed efficace ai bisogni specifici dei DSA erogando servizi di eccellenza ai ragazzi con DSA e alle loro famiglie. Inoltre SOS Dislessia con i suoi eventi formativi è tra le Esperienze di eccellenza inserite nell’Annuario della Formazione in Sanità, la prestigiosa pubblicazione considerata la bibbia dell’offerta formativa dei provider ECM cioè di tutte quelle realtà accreditate in quanto attive e qualificate nel campo della formazione continua in sanità.