“Spaghetti con crema di scampi…”, lo chef Mirco Vigna premiato a Firenze

D. Ha trovato subito lavoro?



R. “Inizialmente ho fatto le stagioni durante il periodo estivo, una volta diplomato ho preso la valigia e ho viaggiato facendo un’esperienza a Pescara di ben sei anni. In seguito ho deciso di andare all’estero. Per due anni ho vissuto e lavorato nel cuore di Londra per poi andare sulle Alpi per approfondire nuove tecniche e cotture come quelle sulla cacciagione”.





D. Dopo, di solito, si sente il richiamo delle radici…



R. “Infatti capii che la nostra cucina è unica al mondo e ho deciso di investire, anche se con gran difficoltà, sul mio futuro qui intraprendendo una sfida con me stesso nel posto dove sono nato e cresciuto”.



D. Dove, esattamente?



R. “Ho avuto l’occasione di entrare a far parte del Messapia Hotel & Resort dove tuttora svolgo il ruolo di executive chef di tutte e tre le cucine presenti nella struttura”. R. “Infatti capii che la nostra cucina è unica al mondo e ho deciso di investire, anche se con gran difficoltà, sul mio futuro qui intraprendendo una sfida con me stesso nel posto dove sono nato e cresciuto”.R. “Ho avuto l’occasione di entrare a far parte del Messapia Hotel & Resort dove tuttora svolgo il ruolo di executive chef di tutte e tre le cucine presenti nella struttura”.



D. Bello step, ma guai a fermarsi…



R. “Infatti. Dopo anni di continue ricerche e studi per approfondire nuove tecniche di cottura e inediti accostamenti di sapori, a maggio 2022 ho avuto un riconoscimento nella manifestazione Premio Internazionale del Capo di Leuca, ricevendo il premio come Eccellenza Salentina. Ultimamente sono diventato anche socio AIC”.



D. E adesso un altro riconoscimento…



R. “E’ stata una grande emozione, in occasione della premiazione, Firenze si è tinta di bianco accogliendo quasi 400 chef provenienti da tutta Italia e dal mondo che, partendo dalla Fortezza, alle 9.30 hanno sfilato in giacca e cappello da cuoco per le strade del centro”.



D. I retroscena di questa avventura?



R. “Sono partito il 17 ottobre con la mia valigia e la famiglia, consapevole di andare a ritirare un premio importante per il mio curriculum e allo stesso tempo un giusto riconoscimento dopo una stagione di duro lavoro, ma mai avrei potuto immaginare le emozioni che quel premio mi avrebbe suscitato... Partecipare a quella sfilata nel centro di Firenze in divisa, insieme a tanti altri chef di tutta Italia, chef stellati e delegati mondiali AIC mi ha fatto un effetto inaspettato e ho provato una profonda sensazione di fierezza e orgoglio! Il tutto, ciliegina sulla torta, sotto l’occhio attento delle mie due bimbe che nonostante l’età (3 e 6 anni) hanno assistito con attenzione e concentrazione a tutto l’evento”. R. “Infatti. Dopo anni di continue ricerche e studi per approfondire nuove tecniche di cottura e inediti accostamenti di sapori, a maggio 2022 ho avuto un riconoscimento nella manifestazione Premio Internazionale del Capo di Leuca, ricevendo il premio come Eccellenza Salentina. Ultimamente sono diventato anche socio AIC”.R. “E’ stata una grande emozione, in occasione della premiazione, Firenze si è tinta di bianco accogliendo quasi 400 chef provenienti da tutta Italia e dal mondo che, partendo dalla Fortezza, alle 9.30 hanno sfilato in giacca e cappello da cuoco per le strade del centro”.R. “Sono partito il 17 ottobre con la mia valigia e la famiglia, consapevole di andare a ritirare un premio importante per il mio curriculum e allo stesso tempo un giusto riconoscimento dopo una stagione di duro lavoro, ma mai avrei potuto immaginare le emozioni che quel premio mi avrebbe suscitato... Partecipare a quella sfilata nel centro di Firenze in divisa, insieme a tanti altri chef di tutta Italia, chef stellati e delegati mondiali AIC mi ha fatto un effetto inaspettato e ho provato una profonda sensazione di fierezza e orgoglio! Il tutto, ciliegina sulla torta, sotto l’occhio attento delle mie due bimbe che nonostante l’età (3 e 6 anni) hanno assistito con attenzione e concentrazione a tutto l’evento”.

“Spaghetto trafilato al bronzo con crema di scampi, tartare di gambero viola di Gallipoli, grattugiata di bottarga e burratina su cubettata di melanzane”. Et voilà!Con questo piatto originale, lo chef executive leccese Mirco Antonio Vigna è stato premiato a Firenze (Sala Sant’Apollonia) al concorso “5 stelle d’oro per la Cucina”, trofeo conferito ogni anno a cuochi e chef che contribuiscono a diffondere la cucina italiana nel mondo.A capo della commissione Simone Falcini, presidente nazionale AIC (Associazione Italiana Cuochi). Presenti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il sindaco di Firenze Dario Nardella.“Mi sentivo come un pesce fuor d’acqua – confida Mirco, originario di Presicce (Lecce), residente a Tiggiano con la compagna Ilaria Negro, capo ricevimento del Messapia Hotel & Resort di Santa Maria di Leuca - i concorrenti provenivano infatti quasi tutti dalla Toscana, il Lazio, la Campania, pochissimi dalla Puglia… I miei progetti adesso? Il mio sogno è rimanere qui in Terra d’Otranto… Non sarà facile, ma ci metterò impegno e passione”.: “Sin da piccolo, quando osservavo attentamente mamma Lucia e nonna Maria, così ho deciso di seguire gli studi presso la scuola alberghiera di Santa Cesarea Terme, dove mi sono iscritto nel 2001 e ho conseguito inizialmente la qualifica in tecnico dei servizi alberghieri e poi nel 2005 il diploma”.