Tennis, a Firenze trionfa Auger Aliassime

Il canadese Felix Auger Aliassime vince il torneo ATP 250 di Firenze di tennis. Supera in finale 6-4 6-4 l’americano Jeffrey John Wolf. Secondo titolo per il canadese nella sua carriera di tennista. E’ numero 7 al mondo nella Classifica ATP. Auger Aliassime è preciso con il servizio e il dritto.

L’americano alla sua prima finale in carriera resiste con le demivolèe e i pallonetti ma non riesce a prevalere. Il canadese è efficace con i passanti incrociati e il rovescio. Fa la differenza in positivo con i top spin gli smash i colpi da fondo campo e il lob.