Tennis, i convocati dell'Italia per la Coppa Davis

FRANCESCO LOIACONO - Sono stati convocati i giocatori dell’Italia per le Finals Eight di Coppa Davis di tennis che si giocheranno dal 22 al 27 Novembre 2022 a Malaga in Spagna. Il capitano non giocatore e allenatore degli azzurri Filippo Volandri ha scelto per l’importante evento Jannik Sinner Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti Fabio Fognini e Simone Bolelli.

Nei quarti di finale l’ Italia sfiderà il 24 Novembre gli Stati Uniti d’ America. Per gli americani sono stati convocati Taylor Fritz, Frances Tiafoe Tommy Paul e Jack Sock. Se gli azzurri vinceranno affronteranno in semifinale la squadra che vincerà tra la Germania e il Canada. Negli altri quarti di finale la Spagna giocherà con la Croazia e l’ Olanda dovrà vedersela con l’Australia.