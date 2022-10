Bari-Ternana: i consigli per assistere alla gara

BARI - In considerazione del gran numero di tifosi attesi per la gara di calcio del campionato di serie B tra Bari e Ternana, in programma al San Nicola domani, venerdì 28 ottobre, alle ore 20.30, l’amministrazione comunale invita tutti gli appassionati della squadra cittadina a condividere, nei limiti del possibile, i mezzi di trasporto e a raggiungere lo stadio ben prima dell’orario di inizio dell’incontro.La SSC Bari, infatti, ha disposto l’apertura delle porte dell’impianto sportivo alle ore 17.30 in modo da consentire un afflusso più agevole del pubblico: a tal fine, come accaduto nelle ultime gare, saranno attivi ulteriori sei cancelli per il prefiltraggio. Inoltre, per intrattenere quanti sceglieranno di recarsi allo stadio con un certo anticipo, la società di calcio ha organizzato, a partire dalle ore 18.30, un dj set e un concerto.Infine, si ricorda che, nei pressi della curva Sud, sono disponibili ampie aree per il parcheggio facilmente raggiungibili attraverso via Vernola dal raccordo Giuseppe Rossi (noto come tondo di Carbonara) e una nuova area adibita a sosta per le auto alla quale si può accedere da strada Torrebella.