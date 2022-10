Tennis, Napoli: Sonego eliminato nel primo turno

Il pesarese resiste con i passanti incrociati e le demivolèe però non basta per imporsi. Moutet è efficace con i colpi da fondo campo gli smash e il lob. Lo spagnolo Roberto Carballes Baena vince 6-4 6-4 con il cileno Nicolas Jarry. Carballes Baena fa la differenza in positivo con i lungo linea e gli ace.

- Nel primo turno del torneo ATP 250 di Napoli di tennis Lorenzo Sonego eliminato 7-5 7-6 dall’argentino Sebastian Baez. Il torinese si oppone col servizio e i top spin ma non riesce a prevalere. Baez è preciso con i pallonetti e il dritto. Luca Nardi perde 6-7 7-6 6-2 col francese Corentin Moutet.