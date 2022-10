Tennis, a Napoli trionfa Musetti

FRANCESCO LOIACONO - Lorenzo Musetti vince il torneo ATP 250 di Napoli di tennis. Supera nella finale tutta Italiana 7-6 6-2 Matteo Berrettini. Per il toscano secondo titolo nel 2022 dopo quello nel torneo ATP 500 di Amburgo.

Berrettini risente abbastanza dell’infortunio al piede. Nel primo set il tennista romano annulla quattro palle break a Musetti ma non basta per imporsi al tie-break. Nel secondo set Berrettini resiste e gioca con notevole determinazione però non riesce a prevalere. Con questa vittoria Lorenzo Musetti diventa numero 23 al mondo nella Classifica ATP.