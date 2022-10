Tennis, Tokyo: Tiafoe e Fritz volano in finale

via Facebook





Nella seconda semifinale l’altro americano Taylor Fritz supera 6-3 6-7 6-3 il canadese Denis Shapovalov. Terza finale in questa stagione per Fritz. Shapovalov si oppone col rovescio ma non riesce a prevalere. Fritz fa la differenza con pallonetti e passanti incrociati.

- Nella prima semifinale del torneo ATP 500 di Tokyo di tennis l’americano Frances Tiafoe vince 6-2 0-6 6-4 con il sud coreano Soonwoo Kwon e si qualifica per la finale. Quinta finale nella sua carriera per l’americano. Tiafoe è preciso con i top spin e i lungo linea. E’ efficace col servizio e il dritto.