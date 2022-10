Serie C: il Foggia perde 2-0 fuori casa col Gelbison





La squadra allenata da Michele Pazienza vince 3-0 al “Monterisi” con l’ Acr Messina. Quinta sconfitta in campionato per il Taranto. Gli jonici perdono 1-0 al “Francioni” con il Latina e hanno 6 punti in classifica. L’Andria perde 4-0 al “Degli Ulivi” col Catanzaro ed è ultima con 3 punti.

Nella settima giornata di andata del Girone C di Serie C il Foggia perde 2-0 fuori casa con il Gelbison ed è penultimo a 4 punti. Il Monopoli perde 1-0 al “Veneziani” con la Viterbese ed è settimo con 12 punti. La Virtus Francavilla Fontana perde 2-0 in trasferta con il Giugliano ed è raggiunta a 10 punti dal Cerignola.