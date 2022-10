Trani piange la morte di Michele Losito, aveva 48 anni

TRANI - Lutto a Trani per la morte improvvisa di Michele Losito, un volto noto in città. L’uomo era un fruttivendolo con un esercizio in pieno centro, la Casa della Frutta in via De Robertis. Era un giorno di festa per lui e sua moglie Rosa, poiché stavano celebrano il loro venticinquesimo anniversario di matrimonio nella chiesa Madonna delle Grazie.Nel pomeriggio di ieri, Michele è stato colto da un malore appena fuori la chiesa. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo degli operatori del 118 giunti sul posto. A rendere la vicenda ancora più drammatica è la giovane età dell’imprenditore, che aveva solo quarantotto anni. Le nozze d’argento si sono trasformate in tragedia e l’uomo è morto davanti agli occhi impotenti della moglie e degli invitati.La vita di Michele e il momento gioioso che stava vivendo assieme alla sua consorte sono stati stroncati da un arresto cardiaco, come constatato dalle due equipe sanitarie intervenute in soccorso, che ne hanno decretato il decesso. Sul luogo dell’accaduto è arrivata anche una pattuglia dei Carabinieri per esaminare i rilievi del caso. L’intera Trani si stringe attorno al dolore della famiglia e della vedova, numerosi sono i messaggi di cordoglio inviati sui social. (