Trasporti: Bari chiama, Tirana risponde

ore 11.45 - Question time con le Associazioni Imprenditoriali pugliesi sui temi emersi



Modera: COSMO ALBERTINI (Project Manager - Unioncamere Puglia)



ore 12.30 - Conclusioni e saluti

BARI - La Puglia è la 1^ regione italiana per l'intensità dei rapporti commerciali con l'Albania, con 254 mln di euro di export e 277 di import. L'interscambio riguarda, prevalentemente, moda, food, chimica, metallurgia, meccanica, industria del legno. Sovente si tratta di vere e proprie filiere internazionali produttore/terzista o produttore/distributore. Pertanto, migliorare la logistica e i trasporti delle imprese albanesi in Albania e i collegamenti Puglia-Albania significherebbe contribuire direttamente alla competitività del tessuto produttivo pugliese.Se ne parlerà il 19 ottobre 2022, durante l'85^ edizione della Fiera del Levante, in Deliver - Road Show, un evento sulla logistica merci e passeggeri in Puglia e sulle sue relazioni con l'Albania e i Balcani. Nel corso dei lavori verrà presentato il Libro bianco sulle priorità infrastrutturali della Puglia, che raccoglie i desiderata delle imprese pugliesi in tema di infrastrutture di trasporti e logistica.Appuntamento dalle 9:30 alle 13:30 nella Sala 5 del Centro Congressi. L'evento è organizzato da Unioncamere Puglia in collaborazione con Uniontrasporti, Regione Puglia, Repubblica d'Albania e Camera di Commercio e Industria di Tirana.Interverranno Enkelejda Muçaj (Viceministro delle Infrastrutture e dell'Energia della Repubblica di Albania) e Anna Maurodinoia (Assessora ai Trasporti della Regione Puglia).Question time finale con le associazioni imprenditoriali pugliesi sui temi emersi.ore 9.30 - Registrazione partecipantiore 10.00 - DAMIANO GELSOMINO (Presidente - Unioncamere Puglia)ARIS TASHO (Direttora Relazioni Estere - Camera di Commercio e Industria di Tirana)Saluti istituzionaliore 10.15 - IOLANDA CONTE (Project Manager - Uniontrasporti)Il Libro Bianco della Logistica in Puglia: desideri delle imprese e opere prioritarieore 10.35 - ANNA MAURODINOIA (Assessora ai Trasporti - Regione Puglia)Gli investimenti pubblici previsti in Puglia da PNRR e Piano Regionale dei Trasportiore 11.00 - LUIGI TRIGGIANI (Segretario Generale - Unioncamere Puglia)L'indagine sui fabbisogni trasportistici delle aziende albanesi partner della Pugliaore 11.20 - ENKELEJDA MUCAJ (Vice Ministro delle Infrastrutture e dell'Energia - Repubblica di Albania)Gli investimenti pubblici previsti dal Governo della Repubblica di Albania in materia di trasporti e logistica