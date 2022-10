Trinitapoli, 3a edizione raduno e mostra di moto e auto storiche moderne

Una giornata ricca di eventi, in Via Vittorio Veneto dalle ore 8,00 alle ore 22,30, saranno presenti molti motociclisti e collezionisti di auto d’epoca da tutta la Regione.Un programma intenso che prevede la visita culturale guidata al Museo degli Ipogei, inoltre la mostra scambio e mercatino dell’usato. Saranno premiati la moto e l’auto storica più vecchia e viceversa la moto e l’auto moderna più bella. L’evento sarà allietato con musica e balli con la partecipazione delle scuole di ballo la Kinderballet e Passion Dance.





"Con grande orgoglio abbiamo organizzato questo evento - secondo il presidente dell’Associazione Mimmo Samarelli- abbiamo voluto inserire quest’anno proprio questa Mostra – Raduno di moto ed auto storiche insieme, ci auguriamo di soddisfare sempre meglio le esigenze dei partecipanti e del pubblico visitatore. Molte sono le prenotazioni da tutta la Regione Puglia- continua Samarelli-soprattutto per la visita al nostro Museo degli Ipogei".





Un evento che mostra la bellezza dei motori e nello stesso tempo si interfaccia con la cultura e l’arte.





Tel: 398014762-3331735699.

