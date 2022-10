Twitter a Musk

via Twitter







Di altro genere è la reazione della Ue, per voce del commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton, che ha commentato: "In Europa l'uccellino volerà secondo le nostre regole dell'Ue". Anche l'ex Presidente Usa Donald Trump, bandito dal social, ha scritto: "Sono molto felice che Twitter sia ora in buone mani e non sarà più gestito da folli e maniaci della sinistra radicale che odiano veramente il nostro paese. Twitter deve, ora, lavorare sodo per sbarazzarsi di tutti i bot e gli account falsi che lo hanno danneggiato così gravemente. Sarà molto più piccolo, ma migliore. AMO LA VERITÀ!".

- Il social Twitter è passato nelle mani di Elon Musk per 44 miliardi di dollari. Il magnate, già proprietario di Tesla, ha motivato l'acquisto del social: "Il motivo per cui ho acquisito Twitter è perché è importante per il futuro della civiltà avere una piazza cittadina digitale comune, dove un’ampia gamma di opinioni può essere discussa in modo sano, senza ricorrere alla violenza. Attualmente c’è un grande pericolo che i social media si spezzino in camere d’eco di estrema destra e di estrema sinistra che generano più odio e dividono la nostra società”.Al momento dell'annuncio entusiasmo è stato registrato da Medvedev che ha twittato: "Buona fortuna nel superamento dei pregiudizi politici e della dittatura ideologica su Twitter. E esci da questa faccenda di Starlink in Ucraina".