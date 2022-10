Ucraina: bombardato il mercato di Donetsk

Attacco russo al mercato di Donetsk, dove non erano presenti militari, ma solo civili. Il bilancio è grave: 7 morti e 8 feriti. A denunciare il bombardamento russo è il governatore della regione Pavlo Kyrylenko che su Telegram denuncia: "Non c’era una logica militare in questo attacco, solo un desiderio sfrenato di uccidere il maggior numero possibile di persone e spaventare gli altri. Questa è l’essenza dei russi. Incapaci di resistere all’esercito ucraino, “combattono” con civili disarmati. Chiedo ancora una volta a tutti i residenti della regione di evacuare".