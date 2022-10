Ucraina: Zelensky smentisce 'bomba sporca'

KIEV - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky respinge le affermazioni di Mosca secondo cui Kiev sta preparando provocazioni con l'uso di una "bomba sporca", come suggerito dal ministro della Difesa russo durante le telefonate con le controparti della NATO. "Se la Russia chiama e dice che l'Ucraina sta preparando qualcosa, significa una cosa: la Russia ha gia' preparato tutto questo. Credo che ora il mondo dovrebbe reagire il piu' duramente possibile", ha dichiarato Zelensky sui social media.Dopo il presidente ucraino, anche gli Stati Uniti respingono le accuse di Mosca rivolte a Kiev per la presunta preparazione di una "bomba sporca" da utilizzare contro le forze russe. Si tratta di una informazione "chiaramente falsa", ha detto la portavoce del Consiglio di Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Adrienne Watson. "Il mondo non sarebbe ingenuo nel caso in cui si tentasse di utilizzare questa affermazione come pretesto per una escalation", afferma Watson in una nota.