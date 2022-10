U.S. Polo Assn sempre attenta all'ambiente: nasce la partnership con Treedom

U.S. Polo Assn. è sempre più attenta a proteggere il nostro pianeta per le generazioni attuali e future. È con questo intento che nasce la partnership tra il brand con il doppio cavaliere e Treedom, la B corp che si impegna a far crescere alberi in tutto il mondo con l’obiettivo di rendere il pianeta più verde.

L’iniziativa, che è stata annunciata a giugno durante Pitti Immagine Uomo, si concretizzerà con il lancio della collezione Fall Winter 22/23: acquistando infatti un capo USPA Life, la linea nata per sottolineare l’impegno del brand verso il pianeta e realizzata con materiali e processi sostenibili, il brand regalerà un albero con l’obiettivo di rendere la Foresta U.S. Polo Assn. sempre più vasta e sempre più verde.