Volley: l'Italia cade al tie break

via Federazione Italiana Pallavolo fb





Nel secondo set, le azzurre riescono a resistere agli attacchi delle avversarie, anche grazie all'ingresso di Sylla, conquistando il set e portandosi in parità. Il copione si ripete nel terzo set e le azzurre si portano in vantaggio.





Nel quarto set l'Italia esce pian piano dalla partita e sbaglia troppe conclusioni, soprattutto con la Egonu poco micidiale rispetto alle sue solite prestazioni. Si va al tie break. Brasile e Italia si sfidano punto su punto nella prima parte del set ma poi sono le sudamericane ad avere più fame di vittoria, portando a casa set e partita.

Prima sconfitta delle azzurre nei mondiali di volley, sconfitte per 3-2 dal Brasile in una partita tirata fino all'ultimo punto. I parziali sono (21-25, 25-22, 25-22, 21-25, 15-17). Mazzanti conferma il sestetto che ha sconfitto l'Olanda, ma questo non basta per avere la meglio nel primo set contro le brasiliane.