4 Novembre a Bari: Crosetto e Dragone elevano l'Italia Militare

via Quirinale.it





Nel rimarcare la centralità delle Forze Armate anche nella penisola italiana quali custodi della Patria e dei valori risorgimentali, Crosetto ha ricordato i numerosi italiani caduti in tempo di guerra di pace. Concetti e contenuti anticipati dall'Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, nel precedere il Ministro dalla tribuna d'onore allestita presso il Lungomare Nazario Sauro di Bari, ha introdotto il suo intervento con un saluto rivolto alle donne e agli uomini delle Forze Armate in occasione del 104esimo della vittoria del primo conflitto mondiale e ratificata il 4 novembre 1918 dal Proclama del Generale Armando Diaz.

- "L'Italia è portatrice di pace nel mondo e per sua strategica posizione geografica nello scacchiere del Mediterraneo, è un membro a pieno titolo dell'Unione Europea, della Nato e dell'Alleanza Atlantica". All'indomani della sua prima uscita pubblica da Ministro della Difesa al Quirinale per la cerimonia di consegna delle onoreficenze all'Ordine Militare d'Italia, e in occasione nella celebrazione del Giorno dell'Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate svoltasi nella mattinata di venerdì 4 novembre 2022 a Bari, Guido Crosetto ha giustificato cosi la presenza dei militari italiani in quelle nelle aree di crisi internazionali, dove non vigono la libertà e la democrazia.