Italia-Grecia, il ministro Fitto ha ricevuto il ministro Varvitsiotis, focus su energia e migrazione

ROMA - Il Ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il PNRR, on. Raffaele Fitto, ha avuto oggi a Roma un incontro con il Ministro greco degli Esteri e per gli Affari Europei, Miltiadis Varvitsiotis.Al centro dei colloqui il tema dell’energia, alla luce del negoziato in corso a Bruxelles sulle proposte della Commissione ed in vista del prossimo Consiglio dei Ministri dell’Energia del 24 novembre a Bruxelles. Italia e Grecia concordano sulla necessità di una forte iniziativa a livello europeo per aiutare famiglie ed imprese a far fronte al “caro-bollette”.I due Ministri hanno poi concordato sulla necessità che l’Unione europea si doti di un’efficace politica comune di asilo e migrazione che rafforzi il controllo alle frontiere esterne ma che offra altres? concreta e tangibile solidarietà ai Paesi di primo arrivo, in particolare quelli che si affacciano sul Mediterraneo.Sulla riforma della governance economica, Fitto e Varvitsiotis si sono trovati d’accordo sull’opportunità di un nuovo sistema di regole più semplici e che restituiscano centralità al tema della crescita economica e degli investimenti.I due Ministri hanno concordato sull’opportunità di cooperare strettamente affinché sui tavoli europei Italia e Grecia operino di comune intesa nell’interesse dei due Paesi e dei rispettivi cittadini.