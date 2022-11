4 novembre a Bari: le anticipazioni sulla parata militare

Venerdì 4 novembre 2022 Bari tornerà a ospitare una parata militare in occasione della celebrazione del Giorno dell'Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate che si svolgerà alla presenza del presidente della Repubblica, del Ministro della Difesa e del Capo di Stato Maggiore della Difesa. A partire dalle 11.30, sul lungomare Nazario Sauro, dopo gli onori militari resi alle autorità, gli interventi e la lettura delle allocuzioni, sfileranno i reparti militari composti dai vari plotoni specializzati.ESERCITO ITALIANO. Prima compagnia del Nono Reggimento Fanteria "Bari" di stanza a Trani e la seconda compagnia dell'82esimo Reggimento Fanteria "Torino" di stanza a Barletta, accompagnate dal blindato VTLM2 Lince.MARINA MILITARE. Prima compagnia MariScuola Taranto e Seconda Compagnia del Terzo Reggimento San Marco di stanza a Brindisi. Alla fonda di Bari, per questa Forza Armata, sosteranno le fregate missilistiche Carabiniere e Carlo Bergamini ed il Cacciatorpediniere "Caio Duilio" impiegati per la salve d'onore con 21 colpi di cannone che saranno sparati al termine della cerimonia per la resa degli onori militari finali al presidente della Repubblica.AERONAUTICA MILITARE. L'Arma Azzurra sfilerà con una prima compagnia composta dai cadetti dell'Accademia Militare di Pozzuoli e da una seconda compagnia, rappresentata dai fucilieri dell'aria. La presenza dell'Aeronautica sarà completata dal sorvolo dei veivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale.CARABINIERI. La Benemerita sfilerà con 2 compagnie appartenenti alla Scuola Allievi CC di Taranto, accompagnate dall'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio in dotazione al Nucleo Radiomobile.GUARDIA DI FINANZA. Le Fiamme Gialle sfileranno con due compagnie della Legione Allievi di Bari e saranno presenti nello specchio d'acqua antistante il lungomare Nazario Sauro con due Pattugliatori Multiruolo, rispettivamente appartenenti alla Classe "Monti" e "Bandiera" P.04".A dettare il ritmo della marcia dei reparti, nel corso della sfilata, sarà la banda musicale interforze che suonerà per gli onori militari e per la rassegna dello schieramento. La cerimonia si concluderà con il lancio dei paracadutisti con vessillo tricolore al seguito.