A Putignano 'Il libro volante'

PUTIGNANO (BA) - Letture, laboratori e incontri per piccoli lettori. Prosegue a Putignano il viaggio de “Il libro volante-Leggere con l'infanzia”, il festival dedicato a bambine e bambini e alla promozione della lettura organizzato dal Comune di Putignano – Assessorato alla Cultura con la collaborazione di Radici Future Produzioni.Dopo le letture ad alta voce nelle scuole del territorio, insieme ai lettori volontari di Bi.A. Biblioteca Amica, dall’11 al 13 novembre il festival si sposta alla Biblioteca Comunale di Putignano. Ospiti di questa ottava edizione la giovanissima autrice Ester Ferrante e penne note del panorama della letteratura per l’infanzia: Florisa Sciannamea, Francesca Parmigiani e Antonella Iaschi.Si comincia venerdì 11 novembre con un doppio appuntamento. Alle ore 17:00 Ester Ferrante che presenterà La vita del piccolo unicorno, alle 18:00 Florisa Sciannamea autrice di Legalefavole. Sabato 12, ore 17:00, appuntamento con Francesca Parmigiani che presenterà La Costituzione spiegata ai bambini. Domenica 13 novembre, sempre alle ore 17:00, sarà la volta di Antonella Iaschi autrice dei libri Il regalo per Giulio e Il parasole che temeva il Sole. In tutte le tre giornate del festival in programma letture ad alta voce per bambine e bambini dai 4 ai 7 anni, a cura degli operatori del Servizio Civile Universale del Comune di Putignano, e la mostra “Il cielo d’autunno”, collettiva di giovani artisti dai 6 ai 14 anni a cura di Luigia Bressan.“Il libro volante-Leggere con l’infanzia” si concluderà, successivamente, con una fase creativa. Un progetto di elaborazione e di scrittura che porterà alla pubblicazione di un testo scritto da bambine e bambini per altri giovani lettori. I libri scelti per questa edizione del festival, inoltre, arricchiranno le biblioteche scolastiche e sarà possibile trovarli nella Biblioteca Comunale.