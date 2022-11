Achille Lauro, esce il nuovo singolo 'Che sarà'

(Ph Leandro Manuel Emede)

MILANO - Torna sulla scena musicale Achille Lauro. Dal 25 novembre sarà disponibile nei digital store e in radio il nuovo singolo 'Che sarà, una ballad intima prodotta da Gow Tribe e Gregorio Calculli per Elektra Recoirds / Warner Music Italy.

"Carissimi giornalisti - dice Achille Lauro - è sempre un piacere scrivervi". "Spero di trovarvi bene. Non ci sentiamo da un po' di tempo. Sono stati mesi impegnativi con il tour e con infinite session creative delle quali non posso fare a meno.

Oggi vorrei farvi qualche domanda. Come vi chiamate? Qual è la vostra data di nascita, dove siete nati? Di che gruppo sanguigno siete? Vi siete mai sentiti felici, amati? Vi siete mai chiesti per quanto tempo saremo qui o perché siamo qui? Avete paura di morire? Avete mai pensato di voler vivere per sempre? A cosa vi aggrappate per non cadere giù? Vi siete mai chiesti che sarà? Ecco, questo è quello che mi sono chiesto quando ho scritto questo brano. So che voi conoscete la nostalgia per qualcosa che non tornerà. L'adolescenza e la piena maturità. La consapevolezza di quello che il passato e il futuro hanno già scritto per noi. Ed è per questo che so che mi capite. Vi affido questa carta straccia. Abbiatene cura. Ne rideremo un giorno".