Su Food Network torna Manuele Baiocchini con 'Casa Baio'

MILANO - Niente mondiali, niente campionato... Ma per fortuna torna in campo Manuele Baiocchini con le nuove puntate di “CASA BAIO”, in prima tv su Food Network canale 33 da sabato 19 novembre alle 18:20 e disponibile in streaming su discovery+.

Manuele, volto noto dell’informazione sportiva e appassionato di cucina, è pronto a proporci tanti nuovi piatti da campione, crossando tra preparazioni sfiziose, abbinamenti vincenti e tanto gusto. Tra fischi d’inizio, formazione degli ingredienti, VAR e highlights delle ricette, sarà come stare in campo: dopo il riscaldamento, spazio a un mix esplosivo di calcio e buon cibo. Si parte con una puntata dedicata all’aperitivo con bottoncini di melanzana, muffin piselli e prosciutto e fagottini di pasta sfoglia.

“CASA BAIO” (6x30) è prodotto da Deva per Warner Bros Discovery. La serie sarà disponibile in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.