"Adieu Ernesto"

BARI - "Ernesto Abaterusso, politico di primissimo piano della sinistra pugliese, non è più tra noi. Piango il compagno, l’amico, il grande dirigente. È stato Sindaco di Patù, Deputato e Consigliere regionale, Segretario provinciale del PD leccese e Segretario regionale di Articolo Uno". Così il Consigliere del Presidente della Regione Puglia Per l'attuazione del Piano Taranto Mino Borraccino."Con Ernesto - prosegue Borraccino - ho condiviso l’entusiasmante esperienza in Regione e, sino a Luglio scorso, la comune militanza in Articolo Uno. Ernesto ha rappresentato per me, negli ultimi 5 anni, un punto di riferimento importantissimo nella quotidiana azione politico-istituzionale. Non dimenticherò mai la sua lealtà e generosità: doti non comuni in politica. Un uomo da cui c’era sempre da imparare, per la sua esperienza e il suo innegabile spessore. La Sinistra pugliese perde una delle sue figure più valorose. Mi mancherai Ernesto e ne sono certo compagno: mancherai a molti!" conclude Borraccino.