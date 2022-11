E' morto Ernesto Abaterusso

LECCE - E' morto oggi Ernesto Abaterusso, politico salentino, già deputato, consigliere provinciale e regionale e tra i fondatori di Articolo 1, volto storico della sinistra pugliese e italiana. Era nato a Patù (Le) il 18 febbraio 1956, si è spento a 66 anni in seguito a una lunga malattia.“La scomparsa di Ernesto Abaterusso mi addolora profondamente, se ne va un compagno di tante battaglie per la Puglia, legatissimo alla sua terra e ai valori che hanno ispirato tutta la sua vita professionale e politica. Passione politica e concretezza delle azioni, difesa dei propri ideali e capacità di giocare in squadra per raggiungere obiettivi sempre orientati al bene comune, sono qualità che tutti gli riconoscevano. Ci mancherà. Alla moglie, ai figli Enrico e Gabriele, a tutti i suoi cari giunga la mia commossa vicinanza”. Sono le parole di cordoglio del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano per la scomparsa del politico salentino.