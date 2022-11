Monopoli, al via i ‘Caffè filosofici’

MONOPOLI (BA) - Sarà il filosofo Mario De Pasquale ad inaugurare domenica 20 novembre alle 18.00 alla Biblioteca Rendella di Monopoli i Caffè filosofici (Fare Filosofia a Teatro) in collaborazione con la Società Filosofica Italiana.Il tema del primo appuntamento di questo ciclo di incontri è Cittadinanza e impegno, vale a dire che significa impegno sociale? È possibile ripensare il nostro ruolo di cittadini fuori dal guscio protettivo ed isolante che i social ci hanno ritagliato, per incontrare gli altri nella società, senza delegare alle Istituzioni il compito di costruire una società giusta e migliore?A queste domande risponderà Mario De Pasquale, docente di filosofia nei licei, dirigente scolastico, promotore della “filosofia per tutti”, tra i protagonisti della ricerca e innovazione di didattica della Filosofia in Italia. Autore di numerose pubblicazioni, già presidente della Sezione di Bari della SFI, è condirettore della rivista Comunicazione Filosofica e vice-direttore della rivista Logoi.Ph (Mimesis). Tra le sue più recenti pubblicazioni Giovani e Filosofia (Stilo editrice)."Uno dei maggiori problemi della nostra società è il progressivo arretramento degli spazi pubblici di dialogo e condivisione – dichiara De Pasquale. Le sedi di partito, quelle sindacali, spesso anche le associazioni arrancano, restano vuote. L'agorà si sta svuotando per lasciare il campo alla rete, ai social, nei quali la polarizzazione del confronto non consente una comunicazione proficua: tornare ad interessarci e avere cura degli spazi pubblici e quindi dell'agire politico è uno dei doveri che ciascuno di noi deve assolvere, e la filosofia in questo ha una grande responsabilità".L’evento Cittadinanza e impegno, gratuito e ad ingresso libero, segue lo spettacolo ‘La stanza di Agnese’ di e con Sara Bevilacqua andato in scena al teatro Radar di Monopoli lo scorso 4 novembre nel trentennale della strage di via D’ Amelio, nell’ambito della stagione 2022/2023 del teatro Mariella di Monopoli Facciamo memoria.I Caffè filosofici rientrano nel progetto più ampio Visioni d’insieme frutto della collaborazione di tre realtà del territorio, l’associazione Ubuntu non solo teatro aps, APAD e Allegra brigata.La programmazione del teatro Mariella proseguirà mercoledì 7 dicembre, alle 21.00, con la physical comedy Contrattempi moderni interpretata da Raffaello Tullo, mentre il prossimo appuntamento con i Caffè filosofici è domenica 8 gennaio, sempre alle 18.00 alla Biblioteca Rendella sul tema Storia e violenza con Annamaria Mercante e Massimiliano Macculi.Associazione Ubuntu non solo teatro aps associazioneculturale.ubuntu@gmail.com tel. 3394695481 - 3317772088Botteghino del Teatro MariellaLargo Cardinale Marzati, Monopoli - Info: 3317772088 - da Lun a Ven 16.00-19.00Botteghino ℅ La Biottega benefitVia Cavalieri di Malta, 94 - Putignano - Info: 0804059157 - da Lun a Sab 8.30-13.00/17.00-20.30