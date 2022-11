Amichevoli: l'Italia batte in rimonta l'Albania per 3-1, doppietta di Grifo

L'Italia batte in rimonta l'Albania per 3-1. Le aquile passano in vantaggio già al 16' con Ismajli che di testa supera Meret. Al 20' arriva il pareggio azzurro con Di Lorenzo che sfrutta l'assist di Grifo e ribadisce in rete. Appena qualche minuto più tardi arriva il vantaggio dell'Italia con il gol di Grifo, che da centro area fa partire un destro che batte Berisha. Al 64' c'è ancora gloria per l'attaccante del Friburgo che di destro realizza l'1-3.