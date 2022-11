Area Marina Protetta Tremiti: 380mila euro per i lavori di ripristino dei segnalamenti di perimetrazione

FOGGIA - L’Ente parco nazionale del Gargano ha attivato la procedura per aggiudicare i lavori di manutenzione e ripristino dei segnalamenti marittimi di perimetrazione nell’Area marina protetta “Isole Tremiti”.Tale intervento agevolerà i fruitori dell’area marina – già a partire dal prossimo mese di aprile, data prevista per il completamento dei lavori – ad una migliore consapevolezza nella fruizione corretta e responsabile e, dall’altro, per la Capitaneria di Porto rappresenterà un ulteriore elemento per il miglioramento della vigilanza a tutela delle risorse naturalistiche dell’area.Nello specifico, per un investimento complessivo di circa 380.000,00 euro, si doterà l’area marina delle 11 boe di perimetrazione e dei 4 miragli terrestri di delimitazione delle diverse zone (“A – riserva integrale”, “B – riserva generale”, “C – riserva parziale”), andati alla deriva o distrutti a causa di eventi meteomarini straordinari.“E’ questa un’ulteriore azione che l’Ente parco pone in essere per migliorare la fruizione dell’Area marina protetta in una logica di sempre maggiore tutela delle risorse ambientali ivi esistenti e nel contempo dotando gli organi di controllo di un ulteriore strumento necessario alle loro attività di vigilanza”, ha affermato il presidente Pasquale Pazienza.