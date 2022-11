JOB&Orienta 2022: la Regione Puglia al Salone nazionale dedicato all’orientamento e al lavoro

Regione Puglia partecipa all’edizione 2022 JOB&Orienta, il più grande salone nazionale dedicato ai temi dell’orientamento, scuola, formazione e lavoro, in programma dal 24 al 26 novembre a Verona. La partecipazione, fortemente sostenuta dall’assessore regionale Sebastiano Leo, è finalizzata a conseguire alcuni degli obiettivi prioritari dell’Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia, ossia promuovere e potenziare il sistema d’istruzione e formazione regionale e, al contempo, incrementarne l’attrattività verso studenti provenienti da ogni regione d’Italia, oltre a costruire sinergie con gli altri stakeholders nazionali presenti al Salone in questi giorni. Regione Puglia partecipa all’edizione 2022 JOB&Orienta, il più grande salone nazionale dedicato ai temi dell’orientamento, scuola, formazione e lavoro, in programma dal 24 al 26 novembre a Verona. La partecipazione, fortemente sostenuta dall’assessore regionale Sebastiano Leo, è finalizzata a conseguire alcuni degli obiettivi prioritari dell’Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia, ossia promuovere e potenziare il sistema d’istruzione e formazione regionale e, al contempo, incrementarne l’attrattività verso studenti provenienti da ogni regione d’Italia, oltre a costruire sinergie con gli altri stakeholders nazionali presenti al Salone in questi giorni.





Protagonista di questa edizione del J&O è il Sistema ITS della Puglia che, con i suoi sette percorsi formativi altamente qualificati, è ospite nello spazio espositivo della Regione Puglia. I visitatori avranno l’opportunità di conoscere più da vicino l’offerta formativa di queste scuole ad alta specializzazione presenti in Puglia, scoprendo di più sulle loro aree tecnologiche, sui percorsi di studio e sulle misure di diritto allo studio messe a disposizione dall’amministrazione regionale per chi sceglie di studiare in un ITS. Il Sistema ITS Puglia è costituito da sette enti di alta formazione terziaria professionalizzante che agiscono, per specifica competenza, per lo sviluppo e l’innovazione nelle aree tecnologiche nazionali: ITS Aerospazio Puglia, ITS Agroalimentare, ITS Apulia Digital Maker, ITS Logistica Puglia, ITS "Cuccovillo" (meccanica, meccatronica e sistema casa), ITS per l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato, ITS MI.TI. (Moda).

Non solo ITS ma anche eccellenze del mondo della scuola della Puglia a Job&Orienta 2022, ospiti nello stand regionale per presentare le loro attività. La Puglia, inoltre, sarà presente anche nella Casa delle Regioni per presentare tre buone pratiche in tema di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro: la misura sperimentale Punti Cardinali con l’esperienza diretta di alcuni Comuni che hanno aderito, la piattaforma Portiamo Valore dell’Agenzia del Placement di UniBA e il portale e relativa app lanciati dal Dipartimento Lavoro della Regione Puglia "Lavoro per te".