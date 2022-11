Arpal, Amati: “Molte stranezze e informazioni mancanti, in mega agenzia da 1500 dipendenti. Grazie Pellegrini”

BARI - “Molte le stranezze e le informazioni mancanti nella ricognizione sullo stato dell’organizzazione dell’Agenzia Arpal. A cominciare da una stretta personalizzazione tra DG e gran parte della dirigenza, manifestasi in modo sintomatico dalla seguente stranezza: il ricorso contro il verbale di passaggio delle funzioni era notificato nello stesso momento in cui si stava firmando il verbale. Come si poteva definire incentrata sul buon andamento e sull’imparzialità un’agenzia che produce queste stranezze". Così in una nota il consigliere regionale Fabiano Amati.Amati prosegue: "Inoltre: l’organigramma del 2019 conosciuto dalla Regione non è lo stesso di adesso, condito da una proliferazione di postazioni dirigenziali, organizzate attorno al potere assoluto del DG.Ancora: non si conoscono il numero dei formatori, considerato che hanno un costo di 600mila euro mensili e che l’intento iniziale e datato di tale finanziamento era di natura sociale, ossia accompagnare alla pensione il personale.Infine: non si sa ancora se il dirigente del personale poteva o meno ricevere la funzione, in base alle norme sull’ incompatibilità di tale incarico con le cariche politiche.L’attività di ricognizione andrà ovviamente avanti e nel frattempo ringrazio il Direttore del dipartimento Silvia Pellegrini per l’impegno e la determinazione nello svolgimento dell’incarico.Speriamo di poter mettere fine al più presto a questa vicenda, riportando alla normalità l’attività dell’agenzia”, conclude Amati.