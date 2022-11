Auto: al debutto Tonale Plug-In Hybrid Q4

Grazie alla nuova motorizzazione Plug-In Hybrid Q4, Alfa Romeo Tonale assicura la massima efficienza e sostenibilità grazie a sistemi di elettrificazione concepiti per essere al servizio del Marchio. In particolare, il sistema Plug-In Hybrid Q4 da 280 CV rappresenta l’eccellenza in termini di prestazioni e autonomia. L’avanzato sistema ibrido combina un motore turbo benzina 4 cilindri da 1,3L, accoppiato ad un cambio automatico a 6 rapporti, che fornisce trazione alle ruote anteriori, con un motore elettrico in grado di erogare una potenza di picco di 90 kW e una coppia di 250 Nm, al posteriore. La batteria agli ioni di litio – che eroga 306 volt e ha una capacità di 15,5 kWh – offre un’autonomia elettrica di oltre 80 km nel ciclo urbano e più di 600 km di autonomia totale, posizionando Tonale Plug-In Hybrid Q4 come uno dei SUV ibridi plug-in più efficienti. Performance d’eccellenza anche in termini di sostenibilità: grazie alla nuova motorizzazione ibrida, infatti, le emissioni di Co2 vengono ridotte fino a 26g/km, consentendo di abbattere le emissioni complessive della gamma Alfa Romeo di circa il 40%. Il risparmio è elevato anche nei consumi, ridotti a 1,14 litri per 100 km nel ciclo WLTP. In nome della massima efficienza, una ricarica completa della batteria richiede meno di 2,5 ore quando si utilizza l’onboard charger da 7,4 kW.

Dotato di un sistema di trazione integrale Q4 − trazione anteriore con motore termico e trazione posteriore con motore elettrico – Tonale Plug-In Hybrid Q4 assicura il caratteristico piacere di guida Alfa Romeo, garantendo un’agilità, una leggerezza e una dinamica di guida da best in class.

Infine, Tonale Plug-In Hybrid Q4 combina efficienza e sostenibilità con la massima sportività. La potenza totale di 280 CV la posiziona ai vertici nel segmento, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,2 secondi e una velocità massima di 135 km/h in modalità completamente elettrica, che può raggiungere i 206 km/h in modalità ibrida. La sensazione di potenza che si può raggiungere in accelerazione è amplificata dal sistema e-AWD: la coppia istantanea del motore elettrico, infatti, rende la risposta dell’asse posteriore immediata non appena si preme il pedale dell’acceleratore.



NUOVE FUNZIONALITA’ SVILUPPATE PER ESALTARE L’EFFICIENZIA DI TONALE PLUG-IN HYBRID Q4



Su Tonale Plug-In Hybrid Q4, il selettore di guida Alfa D.N.A. diventa simbolo di efficient sportiness, incorporando in un’auto estremamente sostenibile tutti gli elementi della tradizionale sportività del Brand. Le funzionalità del D.N.A. sono state infatti riprogettate per tenere conto delle specificità della vettura, esaltandone l’efficienza e le performance. Infatti, grazie ad un unico selettore, è possibile gestire la trazione Q4 e l’intervento dell’elettronica di controllo, coordinare in modo ottimale l’azione dei motori e del cambio, modificare la sensibilità dei comandi. Un sistema di calibrazione raffinato, che permette al guidatore di restare concentrato sulla strada, senza la distrazione di dover operare su comandi diversi.

Nello specifico, la modalità “Dynamic” è progettata per massimizzare le performance della vettura, con una specifica calibrazione del pedale acceleratore, della gestione del cambio e dei controlli di stabilità uniti ad una risposta del volante più diretta. La modalità “Natural” imposta la guida ibrida a trazione integrale, mantenendo la migliore ottimizzazione delle performance. La gestione del compromesso di utilizzo tra motore elettrico e motore termico è automatica e permette, nell’utilizzo quotidiano, un risparmio energetico e di consumi senza rinunciare alle prestazioni. Infine, la modalità “Advance Efficiency” è calibrata per ottenere la massima efficienza energetica nella guida in full electric. È la modalità di guida ideale per gli spostamenti nei centri urbani rispettando le limitazioni al traffico e alle emissioni. In particolare, quando si rilascia l’acceleratore l’auto continua la marcia in Sailing, mentre quando si è in discesa, interviene automaticamente la nuova funzione eCoasting Descent Control, che mantiene una velocità costante di 50 km/h, regolabile con un leggero tocco dell’acceleratore o del freno.

Le numerose funzionalità di cui Tonale Plug-In Hybrid Q4 è dotata, denominate “EV Features”, assicurano un’esperienza di guida ancora più efficiente e rilassante. Nello specifico, l’E-Save consente di ricaricare o mantenere il livello di batteria quando il motore termico è acceso; la funzione di Regenerative braking permette di recuperare energia durante le fasi di decelerazione o di frenata e di immagazzinarla nel pacco batterie; infine, attivando l’E-Coasting si consente il recupero di energia in fase di rallentamento anche con il pedale del freno rilasciato.

Le EV Features possono essere controllate dal guidatore attraverso schermate dedicate nel quadro strumenti.



DINAMICA DI GUIDA SPICCATAMENTE “ALFA ROMEO”



Tonale Plug-In Hybrid Q4 offre un comportamento su strada sicuro, confortevole e divertente, ponendola ai vertici della classe in termini di agilità, leggerezza e dinamica di guida. Le soluzioni tecniche esclusive esaltano il carattere sportivo della vettura e garantiscono al cliente un’esperienza di guida unica e coinvolgente, nel pieno rispetto della tradizione Alfa Romeo. In particolare, Tonale Plug-In Hybrid Q4 offre tutta la sicurezza della trazione integrale, con l’asse posteriore azionato da un motore elettrico da 90 kW e l’asse anteriore azionato da un motore a benzina da 180 cavalli, garantendo la massima stabilità anche nelle prestazioni off-road e su strade a bassa aderenza. Inoltre, l’avanzato sistema 4×4 ibrido ottenuto senza collegare fisicamente i due sistemi di propulsione, ma coordinandoli in modo puramente “virtuale” con l’elettronica, rende Tonale Plug-In ancora più leggera, per un handling senza rivali.



QUALITA’ E COMFORT ELEVATO GARANTISCONO UN’ESPERIENZA DI VIAGGIO PREMIUM





Grazie ad un elevato comfort on board, ad un’abitabilità complessiva ai vertici della categoria e alle emissioni ridotte, Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4 è il SUV perfetto sia per l’uso in città, sia per trascorrere piacevoli weekend fuoriporta. Lo dimostrano, ad esempio, i numerosi vani porta oggetti, un’organizzazione razionale degli spazi e un bagagliaio dalla forma squadrata, con soglia di carico a livello ottimale e apertura del portello “hands-free”, che permettono a Tonale Plug-In di offrire il miglior spazio interno della categoria. Anche l’abitabilità è ai vertici: possono sedersi comodamente quattro persone, due davanti e due dietro, alte fino a 1 metro e 90. Non ultimo, l’elevata qualità strutturale del veicolo garantisce l’isolamento vibrazionale e acustico dell’abitacolo, a cui si aggiunge il sound of silence della guida elettrica, per un’esperienza di viaggio estremamente piacevole e silenziosa. Il comfort è poi enfatizzato dall’altissimo livello estetico dei materiali e delle finiture e dai contenuti tecnologici ricchi, innovativi e facili da usare.

Ulteriore benessere a bordo è garantito dal climatizzatore bi-zona, dalla piacevole luce ambiente, dal sofisticato sistema di Infotainment, dai sedili anteriori ventilati e riscaldati e da un impianto audio dotato di 14 altoparlanti firmato Harman Kardon. Il nuovo modello propone inoltre il portellone posteriore elettrico e il pad di ricarica wireless − situato davanti alla leva del cambio – dove ricaricare il proprio smartphone in totale sicurezza e massima comodità. Sono tutte soluzioni progettate per offrire ai clienti di Tonale un elevato livello di comfort, raffinatezza e convivialità tutta italiana. E in tema di sicurezza, Tonale Plug-In Hybrid Q4 propone soluzioni allo stato dell’arte per viaggiare sicuri – da soli, con la famiglia o gli amici – senza rinunciare al piacere di guida. Infatti, adotta i sistemi ADAS per la guida autonoma di livello 2, la telecamera ad alta risoluzione che offre una vista a 360° intorno alla vettura, il Blind-Spot Detector e il Rear Cross-Path Detector, oltre ad offrire un’altissima qualità strutturale e industriale, che le permette di ottenere le 5 stelle NCAP.

Infine, la possibilità di circolare a emissioni zero nelle zone a traffico limitato e l’autonomia complessiva superiore a 600 km, rendono Tonale Plug-In HybridQ4 il SUV ideale sia per l’uso cittadino che per viaggi su lunghe tratte o per flotte aziendali.



SOFTWARE E CONNETTIVITÀ PER UN’ESPERIENZA ON BOARD AI MASSIMI LIVELLI



Software e connettività sono ai massimi livelli per offrire il piacere di guida tipico del marchio, garantendo al contempo un’esperienza confortevole e totalmente connessa. Tra le soluzioni tecnologiche innovative, spicca l’integrazione delle funzionalità dell’assistente vocale Amazon Alexa che offre la comoda possibilità di interazione con il sistema, senza usare le mani e avviata solamente dalla voce, rendendo più facile tenere le mani sul volante e gli occhi sulla strada. Amazon Alexa consente inoltre di essere sempre aggiornati sullo stato del proprio veicolo comodamente dal divano di casa, fornendo notizie utili come il livello di carica della batteria della propria Tonale Plug-In.

Di serie il nuovissimo sistema di Infotainment integrato che offre contenuti, funzionalità e servizi sempre aggiornati, grazie al sistema operativo Android personalizzabile e alla connettività 4G con aggiornamenti “Over The Air” (OTA). Grazie ad una dimensione totale di 22.5” di schermi ad alta risoluzione – uno schermo da 12,3” totalmente digitale e un’unità principale touchscreen da 10,25” – e alla migliore interfaccia human-machine della categoria, Tonale Plug-In assicura un’esperienza immersiva di connessione in modo facile e intuitivo. La sofisticata interfaccia multitasking consente al guidatore di avere tutte le informazioni sott’occhio senza distogliere l’attenzione dalla strada, assicurando un’esperienza “smartphone like”. Il quadrante di Tonale Plug-In Hybrid Q4 presenta infine degli upgrade concepiti ad hoc, come ad esempio l’elettro-biscione nella parte inferiore del quadrante destro, che cambia colore in base allo stato del motore elettrico (spento, acceso, acceso e in carica) e fornisce tutte le informazioni relative allo stato di alimentazione e carica.

Tre nuove funzionalità fanno il loro ingresso su Tonale Plug-In Hybrid Q4:

E-control: consente al cliente di controllare a distanza diverse funzionalità basate sulle EV Features.

Charging Station Finder (localizzatore di stazioni di ricarica): permette al cliente di visualizzare le stazioni di ricarica pubbliche più vicine e ulteriori dettagli come prezzi e livelli di potenza, sia sull’app mobile che sul display centrale.

My eCharge: questa nuova tecnologia consente di scegliere una stazione di ricarica, pagare e tenere traccia di tutte le operazioni in ordine cronologico. È pre-programmata per comunicare direttamente con il sistema easyWallbox, in modo che i clienti possano scegliere quanta elettricità utilizzare e persino aumentare, diminuire, sospendere o riattivare la carica.

Dynamic Range Mapping: permette di programmare la ricarica e impostare la temperatura della propria Tonale Plug-In comodamente da remoto. Consente inoltre di calcolare l’autonomia della propria vettura in base al percorso desiderato, localizzando i punti di interesse e le colonnine di ricarica più vicine e, infine, di inviare l’itinerario direttamente al navigatore della propria Tonale.



Tonale Plug-In Hybrid Q4 continua nello sviluppo di un ecosistema di servizi Alfa Romeo per offrire a tutti un customer journey assolutamente innovativo: dall’acquisto online alla certificazione NFT (Non-Fungible-Token) su Blockchain. Introdotta proprio con Tonale, la tecnologia NFT rappresenta una novità assoluta nel panorama automotive, che vede Alfa Romeo primo costruttore a collegare un certificato digitale NFT alla vettura. Una feature off-board distintiva, di immediato utilizzo e sostenibile, che sottolinea il carattere innovativo del Brand. In dettaglio, basandosi sulla selezione del cliente, l’NFT genera una certificazione che garantisce l’identità e il buon mantenimento della vettura, supportandone di conseguenza il valore residuo. La certificazione NFT rappresenta quindi sul mercato dell’usato un’ulteriore fonte di credibilità e diventa ancora più rilevante su Tonale Plug-In Hybrid Q4, in quanto contiene ancora più informazioni.



LOGICA DI GAMMA E VERSIONE DI LANCIO “SPECIALE”



Tonale Plug-In Hybrid Q4 rappresenta la versione top di gamma e segue la nuova logica di semplificazione e razionalizzazione introdotta da Alfa Romeo. È infatti disponibile sugli allestimenti Ti, dalla connotazione più elegante e distintiva, e Veloce, per raggiungere il massimo in termini di performance e sportività. Tonale Plug-In Hybrid Q4 è inoltre disponibile nell’esclusiva versione di lancio “EDIZIONE SPECIALE”, estremamente ricca di contenuti tecnologici e di connettività, che offre di serie: Cerchi in lega da 20” – Pinze freno rosse by Brembo – Body kit esterno in titanio – Badge “Speciale” sui parafanghi anteriori – Badge modello “Tonale” nero – Pedaliera sportiva e batticalcagno in alluminio.

Tonale Plug-In Hybrid Q4 è ordinabile a partire da stasera sia nell’esclusiva versione di lancio Edizione Speciale sia nella configurazione Veloce dall’elevata connotazione sportiva.



OFFERTA COMMERCIALE “PEACE OF MIND ORIENTED”



L’offerta commerciale di Tonale Plug-In Hybrid Q4 è concepita per offrire una totale “peace of mind” del cliente, con un set di soluzioni d’acquisto e di mobilità, ritagliate su misura delle diverse esigenze, offerte da FCA Bank e Leasys:

1) Grazie a FCA Bank è possibile provare, sin da subito, l’esperienza di guidare la nuova Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4 in Edizione Speciale, con una proposta finanziaria unica:

una rata da 490 euro al mese che include l’esclusiva eProWallbox personalizzata Alfa Romeo ed un anno di estensione di garanzia. E la possibilità di scegliere, alla scadenza del contratto, tra tre diverse opzioni: sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenere l’auto pagando la Rata Finale Residua o rifinanziandola, oppure restituirla.

2) Con Noleggio Chiaro di Leasys si potrà salire a bordo della nuova Tonale Plug-in Hybrid Q4, per un’esperienza di guida in totale libertà, senza gli oneri e i pensieri legati alla gestione dell’auto. Noleggio Chiaro è la formula di noleggio a lungo termine che prevede, inclusi nel canone, un set completo di servizi (gestibili comodamente anche da smartphone, grazie all’app UMOVE): la copertura RCA, l’assistenza stradale, il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le coperture furto, incendio e riparazione danni e il servizio di infomobilità I-Care. In più, con Noleggio Chiaro, il cliente ha diritto di prelazione sull’acquisto della vettura al termine del periodo di noleggio. L’offerta per Tonale Plug-in Hybrid Q4 Edizione Speciale presenta un canone mensile a partire da 590 euro (iva esclusa) ed un anticipo di 11.700 euro (iva esclusa) con l’esclusiva eProWallbox personalizzata Alfa Romeo inclusa nel canone. La formula include 36 mesi e 45.000 km.



Free2move eSolution



Official charger di Tonale Plug-In Q4 è Free2move eSolutions, la joint venture di Stellantis con NHOA nata per supportare la metamorfosi del Marchio e favorire la transizione alla mobilità elettrica, interpretando un ruolo attivo nel contribuire a una mobilità accessibile e pulita con prodotti e servizi innovativi e su misura. Un esempio? L’app eSolutions Charging, pensata sia per chi sta muovendo i primi passi nella eMobility, sia per chi utilizza frequentemente le ricariche pubbliche. eSolutions Charging mette a disposizione oltre 360 mila punti di ricarica in tutta Europa, che possono essere individuati e utilizzati con pochi semplici clic. Tra le soluzioni più interessanti ci sono i dispositivi di ricarica eProWallbox – presenti al lancio di Tonale – che offrono un’elevata flessibilità in termini di funzionalità e costi. Da 7,4 kW fino a 22 kW, eProWallbox si adatta alle necessità di energia e velocità di ricarica, ideale sia per uso domestico sia per flotte aziendali o parcheggi destinati al pubblico. Inoltre, permette di gestire la ricarica da remoto direttamente dallo smartphone e solo a chi è abilitato, grazie al controllo degli accessi.



Accessori Autentici Alfa Romeo



La gamma di accessori nasce per esaltare l’anima sportiva di Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4 con oltre 100 Accessori Autentici: dagli aspetti funzionali, al comfort, alla sicurezza e alle attività del tempo libero, mettendo in risalto lo stile, l’eleganza e la personalità di Tonale Plug-In Hybrid Q4.

Tra gli accessori ci sono quelli in tinta titanio, come la caratterizzazione estetica che spicca sulla mostrina centrale a V della griglia anteriore e sullo skid plate inferiore. Mentre, in vista laterale, lo sguardo è catturato dai cerchi in lega da 20 pollici e dalle raffinate calotte degli specchietti retrovisori. Inoltre, altri accessori in tinta titanio aggiungono un ulteriore tocco di sportività, come le barre longitudinali da tetto e l’elegante skid plate posteriore. Infine, la dotazione di Accessori Autentici Alfa Romeo è completata da alcuni dettagli che non passano inosservati: dalla fascia per la plancia retroilluminata con design carbon-look e logo Alfa Romeo ai battitacchi illuminati con logo Tonale, dai tappetini all weather con logo Tonale ai tappi coprivalvola degli pneumatici con logo Alfa Romeo, dalle barre trasversali all’utile porta-sci, fino all’avvolgicavo e alla borsa porta cavo per riporre ordinatamente il cavo di ricarica nel bagagliaio.

Gli Accessori Autentici sono realizzati in stretta collaborazione con i progettisti e i designer Alfa Romeo, al fine di garantire la massima qualità.

