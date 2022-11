Basket: l'Happy Casa Brindisi sfida il Pesaro

via Happy Casa Brindisi fb





Nell’Happy Casa il tecnico Frank Vitucci avrà a disposizione Etou Burnell, Reed Bowman, Perkins Mascolo, Mezzanotte Riisma, Bayehe e Dixson. L’allenatore del Pesaro, il bosniaco Jasmin Repesa, potrà utilizzare Kravic Abdur Rahkman, Visconti Moretti, Gudmundsson Charalampopoulos, Totè e Cheatham.

- Nella settima giornata di andata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi sfiderà oggi alle 18,30 al “Pala Pentassuglia” il Pesaro. Per i pugliesi sarà una partita abbastanza difficile. I marchigiani cercheranno un successo per rilanciarsi. I brindisini dovranno vincere per confermarsi in zona play off.