Bari, 69enne investito in via Lepanto: trasportato d'urgenza al Di Venere

BARI - Momenti di paura in via Lepanto a Bari dove un uomo di 69 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada. L'uomo è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Di Venere. Ad intervenire sul posto il 118 e la Polizia Locale, le sue condizioni sono apparse subito gravi.