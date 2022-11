Bari, auto in fiamme su viale Kennedy: intervengono i vigili del fuoco

BARI - Momenti di paura nel quartiere Poggiofranco di Bari dove una Mercedes classe A, guidata da un giovane, è andata in fiamme.

Un automobilista di passaggio gli ha fatto notare che l'auto stava prendendo fuoco, il mezzo è stato completamente divorato dalle fiamme in pochi secondi. Per fortuna e con una certa destrezza il giovane è riuscito a scendere in tempo dall'auto.

Non ci sono stati feriti o danni alle auto parcheggiate nelle vicinanze. Ad intervenire sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, i residenti hanno bloccato il traffico e la zona prima del loro arrivo.