BARI - Attimi di paura sulla Ss16 dove un ragazzo di 20 anni circa ha perso il controllo della propria moto nei pressi dello svincolo di Poggiofranco cadendo rovinosamente sull’asfalto e rotolando per diversi metri. Il brutto incidente si è verificato alle 13, con il giovane che ha riportato numerose fratture ed è stato trasportato dal 118 in codice rosso in ospedale per accertamenti. Ad intervenire sul posto anche i Carabinieri e l'Anas.