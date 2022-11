Bari, box in fiamme in via Giulio Petroni: Vigili del fuoco in azione





Pronto l'intervento anche dei Carabinieri e del 118. Non si segnalano feriti. Ancora da chiarire le cause del rogo.

BARI - Si è temuto il peggio questa mattina a Bari, in via Giulio Petroni, dove sono divampate le fiamme in un box condominiale di uno stabile. Ad intervenire sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme e la Polizia Locale che ha bloccato la strada per permettere le operazioni e la messa in sicurezza della zona.