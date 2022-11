Bari, cadono in casa dopo furibonda lite: vigili del fuoco salvano coppia di anziani

BARI - Un forte litigio tra le mura domestiche che poteva avere conseguenze ben peggiori. Protagonisti due 75enni baresi che sono caduti per terra senza riuscire più ad alzarsi. Provvidenziale l'intervento di un vicino di casa che ha sentito le urla della coppia, ferita dopo il litigio e la caduta, ed ha potuto allertare i soccorsi.È successo in via Papalia, nel capoluogo pugliese, e sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, oltre alla polizia ed i vigili del fuoco che sono stati costretti a sfondare la porta della casa degli anziani permettendo ai sanitari di entrare per soccorrere i feriti. I due sono stati trasportati in due diversi ospedali: lei al Mater Dei e lui all'ospedale Di Venere.Le condizioni dei due non destano motivo di preoccupazione, ma resta tanta la paura per quanto accaduto.