Bari, con cuore, coraggio e sensibilità il 2 dicembre rechiamoci presso l’Auditorium della Guardia di Finanza

BARI - Venerdì 2 dicembre 2022, presso l’Auditorium della Guardia di Finanza di Bari ubicato in viale Europa, si terrà la terza edizione di “INSIEME PER L’ONCOLOGICO”.Quest’anno il tema prescelto è composto da solo quattro parole “LA BELLEZZA DELLA CURA” e viene facile pensare a quella frase di HUME: ”La bellezza delle cose esiste nella mente di chi le contempla” e un’altra, che forse ci riguarda tutti, del saggista francese Henry Milton de Montherlant che recita in maniera semplice ma efficace: “Il malato deve guidare il medico, come il cane il cacciatore”.Ancora una volta sul palco la ormai collaudata compagine Red Shoes Women Orchestra (30 valide strumentiste che calzano scarpe rosse per opporsi sempre e comunque alla violenza sulle donne) magistralmente diretta da Dominga Damato, una delle più apprezzate suonatrici di oboe in attività.Lo spettacolo ha un titolo che lascia poco spazio all’immaginazione “L’immensa bellezza” e vedrà impegnata la nota poetessa Silvana Kuhtz - nonostante il cognome è nata a Bari - nell’esecuzione di letture di propri brani o di altri, da lei selezionati. Non mancherà la danza, le cui coreografie sono affidate alla talentuosa Silvana Di Pierro.L’intero ricavato della serata sarà devoluto all’Istituto Tumori di Bari “Giovanni Paolo II” con l’intento che sia destinato al rifacimento delle sale d’infusione al fine di renderle più confortevoli durante le terapie chemioterapiche.Per contatti e prenotazioni dello spettacolo - posto libero € 15,00, prime file € 20,00 - rivolgersi alle dottoresse CRISTINA MAREMONTI 3395852312 e ANNAMARIA BACCARO 3332311814.I nostri lettori che da sempre hanno dimostrato cuore, coraggio.