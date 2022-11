Bari, dal 7 novembre negli spazi del centro Area 51 il corso / laboratorio di lingua araba

BARI - A partire da lunedì prossimo, 7 novembre, il centro diurno comunale per il contrasto alla povertà estrema Area 51 (in corso Italia 81-83), finanziato dall’assessorato comunale al Welfare e gestito dalla cooperativa CAPS, organizza un corso laboratoriale di lingua araba.Si tratta di un’iniziativa rivolta a tutta la cittadinanza e mossa dalla volontà di abbattere le barriere linguistiche e supportare lo spirito di condivisione e integrazione all’interno di spazi comuni di confronto e scambio per favorire la conoscenza reciproca oltre che l’apprendimento della lingua araba.Il corso, tenuto da un insegnante esperto, avrà luogo negli spazi di Area 51 ogni lunedì pomeriggio dalle ore 16 alle 17.La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 080 5210288 o alla mail area51@coopcaps.it.