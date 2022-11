Prevenzione endometriosi nelle scuole: lunedì a Bari la sigla del protocollo tra la commissione consiliare Pari opportunità, l’odv La forza delle Donne e la Lilt

BARI - Si terrà lunedì 7 novembre, alle ore 10.30, nella sala consiliare di Palazzo di Città, la firma del protocollo d’intesa “La voce dell’endometriosi: informazione e prevenzione nelle scuole”, promosso dall’associazione La voce di una è la voce di tutte.A siglare l’intesa la commissione consiliare Pari opportunità, l’associazione La forza delle Donne OdV e la LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, con la collaborazione dell’assessorato alle Politiche Educative e Giovanili.Il progetto, rivolto ai dirigenti scolastici, ai docenti, alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori e dell’ultimo anno delle scuole medie, è finalizzato a fare informazione e sensibilizzare sulla prevenzione dell’endometriosi, una patologia infiammatoria cronica estrogeno dipendente che colpisce moltissime donne.Interverranno la presidente della commissione Pari opportunità Silvia Russo Frattasi, la delegata regionale dell’associazione La voce di una è la voce di tutte Imma Nestola, la presidente dell'associazione La forza delle donne Krizia Colaianni e la delegata per la Città Metropolitana per la LILT Marisa Cataldo.