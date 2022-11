FOGGIA - Divieto alla celebrazione di funerali pubblici per Agostino Corvino, il pregiudicato foggiano, nipote del capo clan Raffaele Tolonese, ucciso in un agguato a colpi di mitraglietta all’addome lo scorso giovedì a Foggia mentre festeggiava il suo compleanno con la moglie.

Il provvedimento è stato adottato per ragioni di sicurezza pubblica come accaduto in passato per le esequie di esponenti ritenuti legati alla criminalità organizzata.