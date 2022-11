Bari, macabra scoperta in via Putignani: trovato anziano in stato di decomposizione

BARI - Scene raccapriccianti in via Putignani, a Bari, dove è stata fatta una macabra scoperta. Un anziano è stato trovato nel suo appartamento nella centralissima via del capoluogo pugliese in evidente stato di decomposizione. Secondo i media locali, sembra che l'uomo fosse morto da due o tre mesi e fino ad ora nessuno si era accorto della sua assenza. Al momento sono in corso le indagini per capire quali siano state le cause della morte.