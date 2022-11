Bari, nella Scuola Balilla la 'Festa dell'albero'

BARI - In occasione della Festa nazionale dell'albero, lunedì 21 novembre alle ore 10.00 dinanzi alla Scuola Balilla, nel quartiere Madonnella, vi sarà un piccolo momento di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente con un gruppo di bambini frequentanti l'istituto. Dinanzi alla scuola ci hanno segnalato la mancanza in un alvaretto di un albero, pertanto, la commissione si è attivata chiedendo alla ripartizione giardini di provvedere al ripristino. Quale migliore occasione se non quella della festa nazionale dell'albero per la piantumazione?Il 21 alle ore 10.00 saremo presenti - si legge in una nota di Angela Perna Presidente Commissione "Risorse e qualità della Vita" I Municipio Bari - per evidenziare con il gesto simbolico della pianti di un albero l'importanza del verde e,soprattutto del rispetto da parte dei cittadini verso l'ambiente. Per i bimbi il momento sarà allietato anche dalla lettura di alcune fiabe sulla tematica ambiente a cura della scrittrice Mariella Cuocciolo e dalla presenza di Paolo Caradonna che indosserà abiti da contadino e racconterà alcuni simpatici aneddoti.Il lavoro della commissione, con delega all'ambiente, proseguira' in tal senso, attraverso momenti di condivisione per lanciare messaggi importanti su diverse tematiche in sinergia con tutte le realtà come nel caso di specie la scuola Balilla che ha accolto con piacere il nostro invito, conclude Perna.