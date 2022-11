Ucraina, missili su fabbrica Zaporizhia: si cerca tra macerie

Drop of light/Shutterstock





Le persone che potrebbero essere intrappolate sarebbero dipendenti che stavano lavorando al momento dell'attacco. "Potrebbero esserci persone sotto le macerie in questo momento", ha riferito Kurtev, "persone comuni e pacifiche che in quel momento lavoravano e non rappresentavano assolutamente una minaccia per gli scagnozzi del Cremlino", aggiunge.



La "maggior parte" dei Paesi dell'Asia-Pacifico condanna la guerra in Ucraina. E' quanto si legge nella dichiarazione finale del summit dell'Apec. "La maggior parte dei membri ha condannato la guerra in Ucraina e ha sottolineato che provoca immense sofferenze umane e aggrava le fragilità esistenti nell'economia globale", si legge nella conclusione rilasciata alla chiusura del vertice dei 21 membri della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec). La dichiarazione, firmata da Russia e Cina, segue un linguaggio simile a quello della dichiarazione del G20, che si è riunito la scorsa settimana a Bali.

KIEV - Proseguono incessanti i bombardamenti russi in Ucraina. La città di Zaporizhia ha subito un attacco missilistico nella tarda notte di venerdì che ha danneggiato almeno un'infrastruttura industriale, tra le cui macerie potrebbero esserci persone intrappolate. Lo riferisce il sindaco della città, Anatoly Kurtev. "I cinici terroristi di Putin hanno nuovamente attaccato ferocemente Zaporizhia di notte. I missili del nemico hanno colpito una delle strutture industriali. A seguito dell'attacco nemico è scoppiato un incendio", ha postato il primo cittadino su Telegram.